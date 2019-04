Politik

14:29 Uhr | 24.04.2019

Alexander Porschke vom Nabu zur Einigung mit der Stadt

Grünflächen bleiben trotz Wohnungsbau erhalten

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben sich mit der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ geeinigt. Ein Volksentscheid ist damit abgewendet worden. Die Einigung zwischen Senat und Initiative sieht einen 20 - Punkte - Plan vor, der eine nachhaltige Stadt- und Wirtschaftsentwicklung mit ausreichend Grünflächen kombinieren soll. Denn Ziel des Senats in Hamburg ist es auch künftig jährlich 10.000 Wohnungsbaugenehmigungen durchzusetzen. Dieses Ziel soll einhergehen mit einer Aufwertung von Wiesen und Grünflächen. Wird an einer Stelle gebaut, so soll an einer anderen Stelle eine Grünfläche entstehen. Außerdem werden ab 2021 zusätzliche 5,8 Millionen Euro für den Erhalt von Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.