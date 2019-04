Blaulicht

07:37 Uhr | 24.04.2019

Brandgefahr durch Trockenheit steigt

Waldbrand in Naturschutzgebiet in Rahlstedt

In Rahlstedt ist es in der Nacht zu einem Waldbrand gekommen. Eine Fläche von 10.000 Quadratmetern im Naturschutzgebiet Höltigbaum stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und musste aufgrund der Bäume zu Fuß zum Brandherd gelangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Ursache des Feuers wird nun ermittelt.