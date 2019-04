Stadtgespraech

07:28 Uhr | 24.04.2019

Zu wenig Passagiere

HADAG stellt Fähre nach Wedel ein

Die Hadag hat ihren Fährverkehr vom Jungfernstieg nach Wedel eingestellt. Grund hierfür sei die zu geringe Nutzung von nur knapp 7000 Passagieren pro Jahr. Die Fähre war zuletzt in der Sommersaison von April bis Oktober zweimal täglich am Wochenende und an den Feiertagen gefahren. Nun hat die Hochbahn-Tochter die Fahrten ohne Ankündigung aus dem Angebot genommen. Seit 90 Jahren gab es den sogenannten "Elb-Hüpfer".