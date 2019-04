Blaulicht

07:36 Uhr | 24.04.2019

Landwirte mussten unterstützen

Landwirtschaftshalle komplett ausgebrannt

In Schenefeld, an der Landesgrenze zu Hamburg ist eine Landwirtschaftshalle komplett abgebrannt. Auch wenn die Feuerwehr rechtzeitig am Einsatzort eintraf, verzögerten sich die Löscharbeiten. Durch die Trockenheit der vergangenen Tage, waren die Brunnen der Umgebung leer. Zunächst musste eine stabile Wasserversorgung durch den Einsatz zahlreicher Schläuche sichergestellt werden. Auch Landwirte halfen mit Gülleanhängern, die sie mit Wasser befüllten. Ein Ausbreiten der Flammen auf Wohnhäuser und Grünflächen konnte verhindert werden. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.