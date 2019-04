Stadtgespraech

18:03 Uhr | 23.04.2019

Diese Herausforderungen stehen bevor

Abriss der City-Hof-Hochhäuser gestartet

Nach langem Hin und Her steht es nun seit gut einer Woche fest: die Zeit der vier City-Hochhäuser am Klosterwall ist abgelaufen. Noch im Mai muss der denkmalgeschützte Gebäude-Komplex weichen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn ein solcher Abriss mitten in der Stadt ist nicht ganz einfach.