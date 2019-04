Stadtgespraech

16:54 Uhr | 23.04.2019

Vorhersage von Einbrüchen wäre verlässlich

Verzicht auf digitale Prognoseprogramme

Die Hamburger Polizei wird in Zukunft auf Algorithmen gestützte digitale Prognoseprogramme, die die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen vorhersagen sollen, verzichten. Die Forschungsstelle des LKA in Hamburg hält die Qualität und die Quantität der vorliegenden Daten für nicht ausreichend um daraus verlässliche Prognosen zu erstellen. Außerdem, so die Forscher des LKA, gäbe es bei den Sachbearbeitern für Einbruch ein Akzeptanzproblem für digitales Arbeiten. Insgesamt, so das Ergebnis der wissenschaftlichen Studie, werde die neue Technik überschätzt und ein Erfolg sei nicht nachweisbar.