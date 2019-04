Stadtgespraech

16:18 Uhr | 23.04.2019

Anwohner stimmten dagegen

Kein Kulturhaus am S-Bahnhof Sternschanze

Das geplante Kulturhaus am S-Bahnhof Sternschanze wird nicht gebaut. Das bestätigte ein Sprecher des Bezirksamts Altona gegenüber Hamburg 1. So hat sich die Mehrheit der Anwohner bei einer Umfrage gegen die Bebauung des Grünstreifens an der Station entschieden. Aufgrund dieser Umfrage wurde in der Bezirksversammlung beschlossen, die Pläne des Neubaus ruhen zu lassen. Die Stadt sucht also weiterhin nach einer neuen Unterkunft für die Musik-Clubs „Astrastube“, „Waagenbau“, und „Fundbureau“.