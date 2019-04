Stadtgespraech

15:39 Uhr | 23.04.2019

Pflegeberufe sollen so attraktiver werden

"Allianz für die Pflege" geplant

Unter Federführung der Hamburger Gesundheitsbehörde und der Agentur für Arbeit soll eine "Allianz für die Pflege" zukünftig in Hamburg für gute Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung und Hilfe bei der Beruftsorientierung sorgen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für eine Berufsperspektive in der Pflege zu gewinnen und Hamburg als attraktiven Standort für den Beruf zu festigen. An der Allianz werden sich führende Arbeitgeber für Pflegekräfte beteiligen. Offiziell vorgestellt wird die Initiative am kommenden Freitag.