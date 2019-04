Stadtgespraech

15:18 Uhr | 23.04.2019

Misstrauen von "signifikanter Anzahl der Mitarbeiter"

Widerstand gegen Christi Degen wächst

Der Widerstand gegen Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer, Christi Degen, wächst. Nachdem viele ehrenamtliche Mitglieder des Plenums bereits in den vergangen Wochen scharfe Kritik an ihrer Amtsführung geäußert hatten, hagelt nun auch Kritik aus der hauptamtlichen Belegschaft. Nach Informationen von Hamburg 1 geht der Personalrat der Kammer davon aus, dass eine "signifikante Anzahl der Mitarbeiter" der Hauptgeschäftsführerin nicht mehr vertraut. Eine Verlängerung ihres Vertrages gilt in der Kammer als unwahrscheinlich.