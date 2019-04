Gesellschaft

13:35 Uhr | 23.04.2019

Zum 70-jährigen Jubiläum des Deutschen Grundgesetzes

Lange Nacht des Grundgesetzes

Unter dem Motto „Du hast Recht“ feiert Hamburg am 23. Mai den 70. Jahrestages des deutschen Grundgesetzes. Mit der sogenannten „Langen Nacht“ soll an 13 Orten auf die Werte des Grundgesetzes aufmerksam gemacht werden. Insgesamt 29 Partner aus Gesellschaft, Medien, Kultur und Politik haben in diesem Zusammenhang ein umfangreiches Programm zusammengestellt, zu dem alle Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen sind. Geboten werden unter anderem Konzerte, Filme und Vorträge.