12:22 Uhr | 23.04.2019

Darauf könnt ihr euch in dieser Woche freuen

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

Das sind Lilli's Tipps für die Woche:

- Donots - 25. April im Mehr! Theater am Großmarkt (Wir verlosen 2x2 Tickets)

- Graham Candy - am 25. April im Knust (Wir verlosen 2x2 Tickets)

- Elvis – Das Musical am 27. April im Mehr! Theater am Großmarkt (Wir verlosen Tickets für die Show am Samstag um 15 Uhr)

- Pascow - am 27. April im Docks (Wir verlosen 1x2 Tickets)