12:11 Uhr | 23.04.2019

Anstieg in Hamburg mit am geringsten

Zahl der Komasäufer gestiegen

Die Zahl der Komasäufer ist in Hamburg erneut gestiegen. So wurden nach einer Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse im Jahr 2017 rund 600 Versicherte wegen eines Alkoholrauschs oder psychischer Probleme in Folge von Alkohol behandelt. Im Vergleich zu 2007 entspricht das einem Anstieg von 26 Prozent. Bundesweit ist der Anstieg in Hamburg allerdings mit am geringsten, hinter der Hansestadt liegt nur das Saarland. In Sachsen stieg die Zahl im gleichen Zeitraum dagegen um 63 Prozent.