Gesellschaft

15:00 Uhr | 22.04.2019

Rund 2.000 Menschen demonstrieren für Frieden

Ostermarsch in Hamburg

In Hamburg haben laut Polizei heute rund 2.000 Menschen am traditionellen Ostermarsch teilgenommen. Unter dem Motto "Abrüsten statt Aufrüsten. Atomwaffen abschaffen - Entspannungspolitik jetzt" forderten die Teilnehmer unter anderem die Verschrottung aller Atomwaffen und ein Verbot autonomer Waffensysteme. Dazu aufgerufen hatte das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung sowie Gewerkschaften, Verbände, Initiativen und Parteien. Der Ostermarsch endete mit einem Friedensfest auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz in St. Georg.