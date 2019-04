Blaulicht

09:10 Uhr | 23.04.2019

Verletzt wurde niemand

Großbrand in Lagerhalle in Hammerbrook

Die Feuerwehr Hamburg hat in der Nacht zum Dienstag einen Brand in einer Lagerhalle in Hammerbrook gelöscht. Die Lagerhalle war gefüllt mit Kartons und Verpackungsmaterialien und ist komplett ausgebrannt. Der Rauch war in mehreren Stadtteilen wahrnehmbar, besorgte Anwohner riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits meterhoch und die Flammen drohten auf ein angrenzendes Bürogebäude überzugreifen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bereits vor rund zwei Jahren haben Teile der Lagerhalle schon einmal gebrannt.