Blaulicht

14:45 Uhr | 19.04.2019

Er soll mindestens sieben Glasflaschen geworfen haben

G20-Krawalle: 36-Jähriger festgenommen

Die Polizei Hamburg hat einen weiteren Verdächtigen nach den G20-Krawallen festgenommen. Der 36-jährige Mann soll nach Angaben der Beamten in Hammerbrook gefasst worden sein, das gab die Polizei am Freitag bekannt. Ihm wird vorgeworfen während des G20-Gipfels mindestens sieben Glasflaschen in der Schanze auf Polizisten geworfen zu haben. Mit einem Foto wurde nach dem Verdächtigen schon länger gefahndet, erst vor einigen Wochen konnte er durch Hinweise identifiziert werden. Bei den Protesten gegen den G20-Gipfel im Juli 2017 war es in Hamburg zu schweren Ausschreitungen gekommen.