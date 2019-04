Verkehr

13:59 Uhr | 19.04.2019

Verkehrschaos am Osterwochenende

Lange Staus auch am Karfreitag

Auch am Karfreitag drohen wieder lange Staus und stockender Verkehr. Bereits am Vormittag ging es auf der A7 auf einer Länge von 10 km nur langsam voran. Auch am Gründonnerstag mussten Autofahrer viel Geduld mitbringen, sie standen auf einer Gesamtlänge von 45 km ebenfalls lange im Stau. Der ADAC rät daher sich schon frühzeitig auf Behinderungen einzustellen. Viele Urlauber und Ausflügler zieht es bei den sommerlichen Temperaturen auch an die Küste, auch hier rät der Autoclub besonders früh loszufahren.