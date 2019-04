Stadtgespraech

13:55 Uhr | 19.04.2019

Aufgrund der guten Wetteraussichten

Osterfeuer in Blankenese sollen stattfinden

In Blankenese findet in diesem Jahr das Osterfeuer voraussichtlich statt. Grund hierfür sind die guten Wetter-Bedingungen in diesem Jahr. Bis Morgen hält sich das Bezirksamt die Entscheidung für die insgesamt vier Feuer allerdings noch offen, falls noch stärkerer Wind auftreten sollte. Die Anwohner in Blankenese haben in den vergangenen Jahren aufgrund des Funkenfluges immer wieder Sorge um die umliegenden Reetdachhäuser gehabt.