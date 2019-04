Stadtgespraech

18.04.2019

Osterfeiertage werden sonnig in diesem Jahr

Ostern in Hamburg

Regen und kalte Temperaturen. In den letzten Jahren ließ das Wetter am langen Osterwochenende ja eher zu Wünschen übrig. In diesem Jahr aber nicht. Richtig frühlingshaft ist es jetzt schon und soll es auch in den kommenden Tagen bleiben. Rituale wie Osterfeuer oder Ostereier-Suche macht da doch dann gleich viel mehr Spaß.