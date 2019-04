Blaulicht

14:19 Uhr | 18.04.2019

Mutmaßlicher IS-Terrorist in U-Haft

Haftbefehl ausgeführt

Der Haftbefehl gegen das mutmaßliche IS-Mitglied Volkan L. ist ausgeführt worden. Das bestätigte der Bundesgerichtshof gegenüber Hamburg 1. Bereits gestern hatte ein Ermittlungsrichter den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, sich bereits 2013 in Syrien dem IS angeschlossen- und später in Deutschland neue Mitglieder angeworben zu haben. Erst gestern hatte das SEK die Wohnung des Mannes in Bahrenfeld gestürmt und ihn dann festgenommen.