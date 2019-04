Stadtgespraech

11:25 Uhr | 18.04.2019

Einzel-, Paar- und Familienberatungen

Beratungsstelle für Regenbogenfamilien

Ab heute bietet die Caritas Beratungen für sogenannte Regebogenfamilien an. So werden Familien bezeichnet in denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern als eine Familie leben. Die Inhalte der Beratungen könnten beispielsweise Erziehungsfragen, Rollenklärungen bei Coming-Outs oder familiäre Konflikte im Kontext von Transexualität sein. Angeboten werden sowohl Einzel-, als auch Paar- und Familienberatungen.