Gesellschaft

17:54 Uhr | 17.04.2019

Er soll zum Duschbus für Obdachlose umgebaut werden

Hochbahn übergibt Bus an "GoBanyo"

Auch wenn Sozialsenatorin Melanie Leonhard erst gestern bekannt gegeben hatte, dass die Zahl der Wohnungsvermittlungen für Obdachlose in Hamburg seit 2013 um 70 Prozent gestiegen ist, steigt gleichzeitig auch die Zahl der Obdachlosen unaufhörlich. Um genau diesen Menschen zu helfen will das Crowdfunding-Projekt “GoBanyo” ab Herbst einen Duschbus in Hamburg einsetzen. Unterstützung gibt es dabei von der Hamburger Hochbahn.