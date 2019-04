Sport

15:40 Uhr | 17.04.2019

Kiezclub muss 100.000 Euro an den DFB zahlen

St. Pauli erhält hohe Strafe nach Pyro-Eklat

Der FC St. Pauli erhält 100.000 Euro Strafe nach dem Pyro-Feuerwerk im Stadtderby gegen den HSV. Das entschied das DFB-Sportgericht. Der Kiezclub will den DFB nun bitten ein Drittel der Strafe in Sicherheitsvorkehrungen am Millerntor investieren zu dürfen. Durch das Urteil ist der FC St. Pauli nun Spitzenreiter in der Strafentabelle. Dahinter steht der HSV.