Politik

11:51 Uhr | 17.04.2019

Alsterdampfer sollten zum HVV-Tarif fahren

CDU fordert Wiederbelebung des ÖPNV auf der Alster

Die CDU Hamburg - Nord fordert die Wiederbelebung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Außenalster und erklärt das zu einem der wichtigsten Punkte für die Bezirksversammlungswahlen im Mai dieses Jahres. In einem Pilotprojekt sollen Alsterdampfer zum normalen HVV - Tarif die Verbindung Mühlenkamp - Jungfernstieg in den frühen Morgenstunden bis 10 Uhr und in späten Nachmittagsstunden bis 19 Uhr sicherstellen. Der Vorstand der CDU Nord und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß schloss gegenüber Hamburg 1 für die Zeit nach den Wahlen im Bezirk Nord eine Koalition mit den Grünen nicht aus.