Politik

11:49 Uhr | 17.04.2019

Nun findet sie allerdings am Schlump statt

Pegida-Chef kündigt Mai-Demo vor der Roten Flora an

Der Chef der Münchner Pegida-Bewegung hat für die Nacht zum 1. Mai eine Demonstration an der Roten Flora angekündigt. Da dies als Provokation der linken Szene zu interpretieren sei, so die Hamburger Polizei, wird die Demonstration nun am U-Bahnhof Schlump stattfinden. Gesichert wird die Veranstaltung mit einem Großaufgebot an Polizeikräften. In den vergangenen Jahren war es am 01. Mai in Hamburg immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linken Demonstranten und der Polizei gekommen.