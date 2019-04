Blaulicht

09:40 Uhr | 17.04.2019

Beschuldigter wird Haftrichter vorgeführt

Mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen

In Bahrenfeld ist heute Morgen ein mutmaßlicher IS-Anhänger festgenommen worden. SEK-Beamte stürmten eine Wohnung, in der sich der 28-Jährige aufhielt. Ihm wird vorgeworfen, sich an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat beteiligt zu haben. Der Beschuldigte wird jetzt einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Bereits 2013 soll sich der Mann in Syrien dem IS angeschlossen- und später in Deutschland neue Mitglieder angeworben haben.