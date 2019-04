Gesellschaft

08:56 Uhr | 17.04.2019

Einigung bei Tarifverhandlungen

Flughafen: Warnstreik abgewendet

Der erwartete Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafens ist abgewendet worden. Das bestätigte eine Flughafensprecherin gegenüber Hamburg 1. Demnach habe es in der vergangenen Nacht eine Einigung bei den Tarifverhandlungen gegeben. Details dazu werden im Laufe des Tages bekannt gegeben. Mehrere Warnstreiks der Gewerkschaft Ver.di hatten in diesem Jahr bereits zu hunderten Flugausfällen geführt.