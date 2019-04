Sport

18:31 Uhr | 16.04.2019

Wir haben die Fans zum wichtigen Spiel begleitet

Towers punkten im Play-off-Viertelfinale

Die Basketballer der Hamburg Towers konnten gestern Abend in Rostock bei den Seawolves den Play-Off-Halbfinaleinzug klarmachen. Die Stadthalle in Rostock ist die größte der Pro A. 3500 Fans waren gestern da - die Mehrheit natürlich auf Seiten der Seawolves. Unter den Zuschauern waren aber auch rund 80 Türme-Fans. Und die haben sich in jedem Fall bemerkbar gemacht. Wir haben einen Teil der Auswärtsfahrer begleitet und verraten Ihnen, ob sich die Reise gelohnt hat.