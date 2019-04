Stadtgespraech

15:26 Uhr | 16.04.2019

Urteil am 7. Mai erwartet

Kein Urteil über Pflege-Initiative

Anders als erwartet hat das Hamburgische Verfassungsgericht heute kein Urteil über das Volksbegehren gegen Pflegenotstand in Krankenhäusern gefällt. Auf Antrag des Senats war die rechtliche Zulässigkeit des Volksbegehrens durch das Gericht geprüft worden. Die 2018 gegründete Initiative hat zum Ziel die Krankenhäuser per Gesetz zu verpflichten, mehr Personal einzustellen und dadurch eine bessere Pflegequalität zu gewährleisten. Rund 2.500 Pflegekräfte sollen laut der Initiative in Hamburg fehlen.