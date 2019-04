Gesellschaft

15:26 Uhr | 16.04.2019

400 Menschen haben feste Unterkunft

Winternotprogramm: Positive Bilanz

Sozialsenatorin Melanie Leonhard hat eine positive Bilanz des Winternotprogramms 2018/19 für obdachlose Menschen gezogen. Über 400 Menschen konnten in eine feste Unterkunft vermittelt werden. In jeder Nacht, so Leonhard, hätte es freie Plätze gegeben so das kein Obdachloser abgewiesen werden musste. Seit dem Jahr 2013 stieg die Zahl der Wohungsvermittlungen um 70 % auf ca. 10 tausend Haushalte an. Auch in den nächsten Jahren bleibe es vorrangiges Ziel, Obdachlose in festen Wohnraum zu vermitteln.