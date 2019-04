Blaulicht

14:27 Uhr | 16.04.2019

Brand in neungeschossigem Wohngebäude

Vier Personen vor Feuer gerettet

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten heute vier Personen vor einem Feuer in einem neungeschossigen Wohngebäude in Wilhelmsburg retten. Anwohner hatten die Feuerwehr in die Korallusstraße gerufen, nachdem im Keller des Gebäudes ein Brand ausgebrochen war. Eine dreiköpfige Familie sowie eine weitere Anwohnerin mussten aus ihren Wohnungen befreit werden. Sie wurden vor Ort notärztlich behandelt.