Gesellschaft

13:36 Uhr | 16.04.2019

Beschäftigte fordern 6,5 Prozent mehr Lohn

Streik in der Holsten-Brauerei

Rund 100 Beschäftige der Holsten-Brauerei haben heute in Altona gestreikt. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Die Beschäftigten fordern eine Lohnerhöhung um 6,5 Prozent. Zwei Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern waren bereits gescheitert. Neben der Holsten-Brauerei wurde auch in der Lübzer Brauerei in Mecklenburg-Vorpommern die Arbeit niedergelegt.