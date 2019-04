Sport

16.04.2019

Hamburger punkten im Play-off-Viertelfinale

Towers dürfen weiter träumen

Die Hamburg Towers dürfen weiterhin vom Aufstieg in die Basketball-Bundesliga träumen. Am Montagabend besiegelten die Hamburger im Play-off-Viertelfinale bei den Rostock Seawolves den nötigen dritten Sieg mit einem 91:85 (47:48)-Erfolg. Bester Towers-Werfer war Guyton mit 29 Punkten. Somit endete das Duell mit 3:1 zugunsten des Favoriten. Setzen sie sich auch im Halbfinale durch, würde der 2013 gegründete Club erstmals in die Eliteliga aufrücken. Gegner dort ist der BV Chemnitz 99, der sich mit 3:0 Siegen gegen PS Karlsruhe behauptet hat.