Gesellschaft

18:05 Uhr | 15.04.2019

Masern sollen gestoppt werden

Debatte um Impfpflicht

Masern sind hochansteckend, gefährlich und breiten sich weltweit immer weiter aus. Der Grund: Viele Kinder und Erwachsene sind nicht geimpft. Seit Wochen läuft nun bundesweit eine Debatte über eine Impfpflicht. Nach einem Masernausbruch in Schleswig-Holstein hat sich nun auch die Hamburger CDU in diese Debatte eingemischt und fordert eine Impfpflicht für alle städtischen Mitarbeiter in Hamburg, die mit Kindern arbeiten. Außerdem sollen nur geimpfte Kinder eine Kita oder Schule besuchen dürfen. Bisher ist es in Hamburg noch nicht zu vermehrten Masern-Infektionen gekommen.