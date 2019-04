Sport

16:57 Uhr | 15.04.2019

Trotz 1:1 gegen Bielefeld

Jos Luhukay träumt vom Aufstieg

Trotz des Unentschiedens gestern vom FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld, herrscht im Umfeld weiterhin der Traum vom Aufstieg. Möglich macht das vor allem die Konkurrenz. Denn trotz der miserablen Statistik von 5 sieglosen Spielen in Folge, hat der Kiezklub nur vier Punkte Rückstand auf Platz drei. Der neue Coach Jos Luhukay versucht nun alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diesen Traum von Aufstieg weiterhin am Leben zu halten.