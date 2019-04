Gesellschaft

14:47 Uhr | 15.04.2019

Meilenstein für das Projekt Science City Bahrenfeld

Spatenstich für Informationszentrum

Mit einem symbolischen Spatenstich haben heute die Bauarbeiten für das neue Innovationszentrum in Bahrenfeld begonnen. Auf 2600 Quadratmetern sollen Büros und Laborflädchen für Start-Ups und Existenzgründer entstehen und so eine enge Kooperation mit der Wissenschaft möglich gemacht werden. Anfang 2021 soll der Bau fertiggestellt sein. Das Informationszentrum ist der erste Meilenstein für das Projekt Science City Bahrenfeld, das den Transfer von Wissenschaft in Wirtschaft ermöglichen soll.