Verkehr

11:24 Uhr | 15.04.2019

97,7 Prozent der Züge waren püntklich

Regionalzüge in Hamburg am pünktlichsten

Regionalzüge der Deutschen Bahn sind in Hamburg am pünktlichsten. Laut eines Sprechers der Deutschen Bahn waren 97,7 Prozent der Züge im letzten Jahr pünktlich. Das bedeutet nach Bahn-Definition die Züge waren weniger als sechs Minuten zu spät. Damit liegt die Hansestadt vor Berlin mit 97,3 Prozent. Am schlechtesten Schnitt Bremen mit 86 Prozent pünktlicher Züge ab.