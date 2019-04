Verkehr

08:55 Uhr | 15.04.2019

100 Kleinbusse in Hamburg unterwegs

MOIA geht heute in Betrieb

Der neue Fahrdienst MOIA geht heute in Betrieb. Hundert mit Strom betriebene Busse können ab sofort per App auf dem Handy gebucht werden. Darüber wird dem Kunden neben dem Fahrpreis auch der nächstgelegene Haltepunkt für das Sammeltaxi mitgeteilt. Die Kosten belaufen sich im Durchschnitt auf sechs bis sieben Euro. Insgesamt haben sechs Menschen in den Bussen Platz. Bis Jahresende sollen in Hamburg rund 500 MOIA-Fahrzeuge unterwegs sein.