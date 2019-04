Verkehr

09:19 Uhr | 14.04.2019

900 Meter lange Tunnelröhre befahrbar

Lärmschutztunnel in Stellingen eröffnet

Der Lärmschutztunnel in Stellingen ist heute eröffnet worden. Dabei werden jetzt auch die Fahrzeuge in Richtung Süden durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre geleitet. Erst vor vier Tagen wurde die Röhre in Richtung Norden eröffnet. Noch bis Ende nächsten Jahres soll eine zweite Tunnelröhre in Stellingen entstehen. Insgesamt wird dann jede Röhre pro Fahrtrichtung vierspurig sein.