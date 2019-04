Verkehr

13:54 Uhr | 13.04.2019

Lärmschutztunnel geht in Betrieb

Sperrung der A7 in Richtung Süden

Die A7 wird heute ab 20 Uhr von Norden in Richtung Süden bis Sonntagfrüh gesperrt. Grund ist die Inbetriebnahme des neues Lärmschutztunnels in Stellingen. Während der Sperrung müssen Autofahrer in Richtung Süden zwischen Eidelstedt und Volkspark deshalb eine Umleitung nutzen. Der Lärmschutztunnel geht morgen früh in Betrieb.