Verkehr

16:13 Uhr | 12.04.2019

Osterferien in acht Bundesländern

ADAC rechnet mit Staus auf den Straßen

In insgesamt acht Bundesländern beginnen heute die Osterferien. Und auch wenn wir Hamburger zwar keine Ferien haben, rechnet der ADAC hier trotzdem mit vollen Straßen. Denn viele der Urlaube treibt es an die Küste. Besonders die A1 und die A7 gehören zu den stark belasteten Strecken. Am nächsten Wochenende steht dann das lange Osterwochenende an. Da kann es dann noch einmal richtig voll werden auf den Straßen.