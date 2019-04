Stadtgespraech

15:33 Uhr | 12.04.2019

Obergeschoss ist fast fertig

Nach Brand im Golden Pudel Club

Das neue Obergeschoss des Golden Pudel Clubs ist fast fertig. Die Holzstruktur mit variablen Innenwänden und einem Dach in Sägezahnform vollendet den Wiederaufbaudes legendären Clubs am Hafenrand. Im Februar 2016 brannte der Club fast vollständig aus. Lange war unklar, ob der Club überhaupt wieder eröffnet werden kann. An der Sanierung beteiligte sich die Stadt Hamburg mit 200.000 Euro und der Bezirk Altona mit 100.000 € . Zudem sammelten Pudel Aktivisten Spendengelder. Seit Ende 2018 ist der Pudel komplett in Stiftungshand.