Verkehr

12:23 Uhr | 12.04.2019

Rund 2.000 Linienbusse pro Tag

Busdiskussion in der Mönckebergstraße neu entfacht

Nach dem Busunfall in der Mönckebergstraße am Mittwoch bei dem ein Mann schwer verletzt worden war, ist nun die Diskussion um den Busverkehr wieder entfacht. Grüne und ADFC wollen die Einkaufsmeile zur Fußgängerzone machen und die Busse in umliegende Straßen umleiten. Die bezirksversammlung hat bereits 15.000 Euro für einen Ideenworkshop zur Verkehrssituation in der Mönckebergstraße bereitgestellt. Wann dieser nun stattfindet ist noch unklar.