Politik

07:19 Uhr | 12.04.2019

Unter dem Motto "klimaneutrales Fahrradfahren"

Erneute Fridays for Future Demonstration

Die Demo Fridays for Future der Hamburger Schüler steht heute unter dem Motto „klimaneutrales Fahrradfahren“. Gegen 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Hachmannplatz am Hamburger Hauptbahnhof. Von dort aus ziehen die Demonstranten dann Richtung Rathaus. Mit dem gewählten Schwerpunkt wollen die Streikenden ihre Unterstützung für den gerade gestarteten Radentscheid in der Hansestadt zum Ausdruck bringen. Zudem bezieht er sich auf die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Test 2018, in welchem die Stadt Hamburg mit einer Gesamtnote von 4,2 abgeschlossen hat. Häufiger Fahrraddiebstahl, wie auch mangelnde Sicherheit der Radwege sind der Grund hierfür.