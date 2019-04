Politik

15:23 Uhr | 11.04.2019

Interventionistische Linke plante Unterwanderung

Linksextreme wollten Demo vereinnahmen

Die linksextremistische und Gewalt nicht ablehnende Organisation „Interventionistische Linke" hat in Hamburg erfolglos versucht, die „Fridays for Future"-Demonstrationen für sich zu vereinnahmen. Das geht aus einer Hamburg 1 vorliegenden Analyse des Hamburger Verfassungsschutzes hervor. So hätten von der „Interventionistischen Linken“ beeinflusste Gruppen versucht, sich mit einer eigenen Demonstration unter dem Motto "Klima-Revolution ins Rollen bringen" an die „Fridays for Future“-Demonstrationen anzuhängen. Das sei von den Organisatoren der „Fridays for Future“-Demonstration am 15. März klar abgelehnt worden. Die „Interventionistische Linke“ war während der G20 - Proteste wegen ihrer gewalttolerierenden Politik in den Fokus der Öffentlichkeit geraten.