14:58 Uhr | 11.04.2019

Maßnahmen beginnen noch in diesem Jahr

Alsterwanderweg wird barrierearm

Die Arbeiten für den barrierearmen Umbau des Alsterwanderwegs im Bezirk Nord sollen noch in diesem Jahr beginnen. Dazu haben die Regierungsfraktionen von SPD und Grüne einen Sanierungsantrag in Höhe von rund 4 einhalb Millionen Euro für die kommende Bürgerschaftssitzung eingereicht. Der gesamte Abschnitt von der Meenkwiese bis zum Bahnhof Ohlsdorf soll damit auch für Menschen mit Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren zugänglich gemacht werden. Der Umbau des Alsterwanderwegs ist in der Bezirksversammlung Nord bereits seit mehreren Jahren in Planung.