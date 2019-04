Blaulicht

14:00 Uhr | 11.04.2019

Polizei sucht Zeugen

Obdachloser getötet

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Obdachlosen sucht die Polizei Zeugen. Für Hinweise, die zur Ermittlung eines Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Der Obdachlose soll sich am 28. August vergangenen Jahres in der Nähe des Mercado-Einkaufszentrum aufgehalten haben. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei, wurde er in der Folgezeit zwischen dem 28. und 30. August erheblich geschlagen und getreten. Der 35-Jährige brach am Donnerstag den 30. August am Vormittag in einem Park in der Bernhard-Nocht-Straße in der Nähe des "CaFée mit Herz" zusammen. Der Mann starb einen Tag später wegen schwerer innerer Verletzungen im Krankenhaus. Zeugen, die den Vorfall bzw. eine Schlägerei beobachtet haben oder sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.