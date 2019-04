Verkehr

09:43 Uhr | 11.04.2019

Pilotprojekt startet dieses Jahr

Velorouten werden ausgeschildert

Die Velorouten in Hamburg sollen besser ausgeschildert werden. Dem entsprechenden Antrag der Grünen hat die Bürgerschaft gestern deutlich zugestimmt. So sollen die 14 Fahrrad-Hauptrouten besser zu erkennen sein. Künftig solle man sich so auch ganz ohne Karte zurechtfinden. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Schilder, im Rahmen eines Pilotprojekts, aufgestellt werden.