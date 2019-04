Verkehr

17:38 Uhr | 10.04.2019

Ver.di fordert Nachbesserung des Arbeitgeberangebotes

Airport: Erneut drohen Streiks

Am Hamburg Airport Helmut Schmidt drohen weitere Streiks des Bodenpersonals. Wie die Gewerkschaft ver.di heute bekannt gab, hatte sich die Mehrheit der Mitglieder bei einer Befragung gegen die Annahme des Arbeitgeberangebotes entschieden. Ver.di fordert nun eine Nachbesserung des Angebots. Die Stadt Hamburg als Mehrheitseigner des Flughafens müsse sich endlich ihrer Verantwortung stellen und auf Gewinne verzichten, so der Verhandlungsführer von ver.di Hamburg. Die Gewerkschaft fordert für die rund 1000 Beschäftigten in der Gepäckabfertigung, Flugzeugreinigung und im Bustransfer eine Tariferhöhung auf mindestens 12 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von 20 Monaten.