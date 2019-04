Blaulicht

16:01 Uhr | 10.04.2019

Präventions-Gemälde an der Hoheluftbrücke

Graffiti gegen Fahrraddiebstähle

Zum Schutz vor Fahrraddiebstählen hat die Hamburger Polizei an der Hoheluftbrücke in Harvestehude besondere Graffiti angebracht. Die umweltfreundlichen Gemälde auf Kreidebasis soll Fahrradfahrer daran erinnern, ihre Räder ausreichend zu sichern. Als Vorbild der Aktion dienen ähnliche Graffiti in Berlin. Allein im vergangenen Jahr wurden in Hamburg rund 13.700 Fahrräder gestohlen.