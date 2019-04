Blaulicht

13:01 Uhr | 10.04.2019

Auch Objekte in Hamburg durchsucht

Razzia gegen Islamisten-Netzwerk

Am Morgen hat es eine bundesweite Razzia gegen ein mutmaßliches Islamisten-Netzwerk gegeben, bei der auch zwei Objekte in Hamburg durchsucht worden sind. Das Netzwerk steht im Verdacht die radikalislamische Hamas finanziell und propagandistisch zu unterstützen. Grundlage der Razzia sind umfangreiche Ermittlungsverfahren des Landes NRW. Die Durchsuchungen in Hamburg richteten sich gegen Privatanschriften von Mitgliedern, die zum erweiterten Führungskader gehören sollen. Mindestens 90 Objekte in 9 Bundesländern wurden durchsucht. Gesteuert werde das Netzwerk vor allem durch die Vereine "WWR Help" und "Ansaar International".